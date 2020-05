Fali cumple y se ausenta del entrenamiento

Fali ha cumplido su palabra. El futbolista del Cádiz aseguró que no volvería a entrenar hasta que no le asegurasen que estaba fuera de peligro de contagiarse del COVID-19 y no estuvo en el entrenamiento.

El futbolista del conjunto gaditano fue la principal ausencia en la sesión del Cádiz de este sábado, el primero del club andaluz tras la pandemia que ha tenido paralizado el fútbol español los dos últimos meses.

Fali tampoco se había presentado a las pruebas del COVID-19 del pasado miércoles, el que era el primer paso hacia la nueva normalización del fútbol en plena pandemia.

El resto de compañeros de Fali sí estuvieron presentes en la Ciudad Deportiva El Rosal, en dos campos de entrenamientos y separados tal y como lo especifica el protocolo de LaLiga.