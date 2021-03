Fali, de vender en el rastro de fuera de Mestalla a jugar dentro

Fali es de los futbolistas de Primera División con orígenes más humildes y, cada vez que concede una entrevista, aporta muchísimo a nivel anecdótico al relatar historias de su pasado. La última tiene como protagonistas a su abuelo, a Mestalla y al rastro de sus afueras.

"Antes de entrar al estadio, le dije al presidente (Manuel Vizcaíno) que, hace unos años, estaba fuera del campo, tenía un puesto en el rastro. Nos levantábamos a las tres o cuatro de la mañana para vender figuras, jarrones y todo lo que encontrábamos por ahí. Voy a jugar en ese campo ahora", contó en una entrevista con los medios oficiales del Cádiz.

"A mi abuelo le dije que algún día iba a jugar en ese campo y mi abuelo se reía y me dijo que cómo iba a ser eso, que siguiera vendiendo en el puesto. Le dije al presidente que los sueños se cumplen. Hay que luchar mucho y tener suerte. Hay que luchar por los sueños, no intentarlo, sino hacerlo. Lo he conseguido y ahora hay que luchar para mantenerse", continuó.

De hecho, Fali podría seguir visitando Mestalla y recordando esta curiosa historia si el equipo andaluz se mantiene en Primera División y él se antoja importante en el futuro cercano de la entidad. De momento, va por buen camino: tiene ganado el puesto y a la afición.