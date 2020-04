Fali dijo en voz alta lo que muchos capitanes piensan

Fali no es el único con miedo a reanudar el fútbol. CádizCF

Este lunes Fali, defensa del Cádiz, expuso su miedo a las condiciones para retomar el fútbol con el protocolo propuesto por la Liga. "Dejo el fútbol si me obligan a jugar sin vacuna", llegó a decir. No es el único que piensa parecido, hay capitanes de otro equipos con sensaciones similares. Según 'AS', la AFE se pondrá en contacto este martes con los clubes de Segunda para calmar ánimos y disipar dudas.