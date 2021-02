Fali necesita que el Cádiz vuelva a ser el de la primera vuelta

El Cádiz atraviesa una racha muy negativa que Fali espera cortar nada menos que contra el FC Barcelona. El polivalente futbolista amarillo recordó en rueda de prensa la necesidad de volver a ser el equipo de la primera vuelta y dijo que la derrota contra el Athletic ya es pasado.

"Partimos de ser muy fuertes en defensa. Mantener la puerta a cero nos da la vida porque en cualquier jugada podemos marcar un gol y nos está faltando esa intensidad defensiva para poder llegar vivos hasta el último minuto. Sabemos que en cualquier acción podemos meter un gol y no nos podemos permitir llegar al final del partido sin opción de puntuar", explicó Fali.

Cuestionado por Álvaro Cervera, al cadista ni se le pasa por la cabeza que pueda ser cesado: "Estamos con el míster al 1000%. Nos ha llevado hasta Primera División y a tener 24 puntos en la primera vuelta. Estamos pasando una mala racha, pero creemos en el míster como él confía en nosotros".

"Esto lo salvamos todos juntos. Sabemos que puede pasar, pero no debe pasar. Nos hemos mirado todos y esto no puede pasar. Estamos defendiendo a un club y a un escudo y nos estamos jugando la vida en Primera División, donde todos nos queremos quedar. El Cádiz tiene que estar sí o sí el año que viene en Primera. Para eso tenemos que defender mucho mejor y ser el equipo de la primera vuelta", continuó.

Además, explicó el sentir del equipo: "El grupo está jod*do. No podemos estar contentos después de estos partidos perdidos y cómo hemos perdido. Yo cuando pierdo me voy muy jod*do a casa, no puedo dormir. Yo creo que al equipo le pasa lo mismo, y más después de estas derrotas tan duras que hemos encajado. No podemos pensar en el pasado porque es perder el tiempo, eso no podemos arreglarlo".

"Lo que nos queda es seguir corriendo y trabajando para poder sacarle los tres puntos al Barcelona", dijo esperanzado Fali, quien niega que piensen en cómo se perdió contra el Athletic: "Íbamos tres marchas por debajo y eso está borrado. No tenemos que darle más importancia a lo pasado. Cuando hemos ganado hemos disfrutado dos días y hemos seguido trabajando. Tienes que aprender de las derrotas, pero ahora es cuando más juntos tenemos que estar".