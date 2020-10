"Fallé una ocasión que no podía fallar"

Vinicius adelantó bien pronto al Real Madrid ante el Levante, pero incluso le dio más importancia a una clara ocasión que no materializó: "Es verdad que ha sido un buen gol, parando, mirando y marcando… Pero he fallado una que no debo fallar".

"Seguimos trabajando para mejorar cada día y poder ayudar al equipo. Estoy contento por el triunfo del equipo y claro también por mi gol, pero sobre todo porque hemos ganado", agregó sobre el triunfo logrado por los blancos.

Pese a los tres puntos, el Madrid evidenció un bajón en el segundo tiempo que bien le podía haber costado algún gol, aunque el buen hacer de Courtois evitó males mayores. Para Vinicius, es algo normal.

"Es normal estamos empezando y a todos nos cuesta entrar en las segundas partes. Hacía también mucho calor y el Levante es un gran equipo. Para ganar tenemos claro que hay que sufrir", dijo.

Para acabar, destacó algún lunar que espera que desaparezca tras el parón: "Nos está faltando algo de ritmo, pero al regreso de las selecciones estaremos mucho mejor".