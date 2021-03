"Fallé y Bono se burló; lo volví a tirar, marqué y ya no se burló"

Haaland y Bono tuvieron sus más y sus menos en la jugada del 2-0. El delantero falló el penalti en primera instancia y, según reveló el propio jugador noruego, el meta sevillista se mofó de ello. Y justo al revés ocurrió cuando, al repetirlo, logró marcarlo.

Tras el encuentro, el 'crack' del Borussia Dortmund admitió lo que hizo, pero explicó de dónde vino su reacción: "Fallé y Bono se burló. Entonces lo volví a tirar, lo marqué y ya no se burló".

"Cuando me gritó en la cara en el primer penalti pensé 'más me vale marcar otro gol' y eso fue lo que pasó. Esto es normal en este mundo", agregó Haaland en declaraciones recogidas por 'El Partidazo'.

"¿Qué le grité? No tengo ni idea, le dije lo mismo que me dijo él. No se qué significa", agregó en la televisión alemana el delantero noruego.