Fallece el ex futbolista Carlos Matallanas, víctima de ELA

Llevaba más de seis años luchando contra la ELA, una terrible enfermedad que no sabe lo que es la piedad. Carlos Matallanas ha fallecido este martes, a las puertas de su 40 cumpleaños.

Nació un 18 de abril de 1981, y desde bien pequeño tuvo bien claro que quería ser futbolista. Natural del barrio madrileño de Carabanchel, fue ahí donde desarrolló la mayor parte de su carrera, la cual finalizó en Cádiz.

Pero todo cambió en 2014. Había colgado las botas y afrontaba su pasión desde otra perspectiva, el periodismo deportivo. Era responsable de la sección de deportes de 'El Confidencial' cuando se enteró: padecía ELA, una enfermedad terrible de la que se diagnostican tres casos al día en España.

Es una enfermedad inclemente, que tarde o temprano se acaba cobrando el precio más alto. Carlos decidió aprovecharlo para darle visibilidad, y el fútbol, ese fútbol que tanto había amado desde bien pequeño, se volcó con él.

Torres, Kiko, Pantic, Reina, Alfonso, Jémez... Fueron mcuhos los futbolistas, ex futbolistas, entrenadores y un largo etéctera de personalidades relacionadas con el fútbol los que le arroparon.

Él no paró. Trabajó como analista para el Fuenlabrada o el Alcorcón, porque aunque no pudiera volver a jugar al fútbol sí podía verlo, estudiarlo. Al tiempo, escribía libros para dar a conocer su lucha. Y también colaboraba con el diario 'AS'.

Su vida se apagó, pero nos dejó su legado y enseñanzas. El fútbol llora su pérdida. Descanse en paz.