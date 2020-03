Fallece Lorenzo Sanz, presidente del Madrid de la 'Séptima' y la 'Octava'

El Real Madrid está de luto. Lorenzo Sanz ha fallecido. El ex presidente del club, que estuvo en el cargo entre el año 1995 y el 2000, no ha podido superar los problemas de salud agravados por el COVID-19 que había contraído. A los 76 años, formaba parte del grupo de mayor riesgo y el desenlace fue fatal.

Sus hijos Lorenzo y Fernando fueron informando de cómo se deterioraba su estado de salud a través de las redes sociales. También agradecían los gestos de apoyo de todos los hinchas que se dirigían hacia ellos. Su mayor problema, tal y como relataban, era no poder estar a su lado.

Finalmente fue su hijo Lorenzo el que confirmó la trágica noticia. "Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas, valientes, trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasón. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo", puso en las redes sociales.

Sanz ingresó en la UCI del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz con problemas respiratorios. "Aguantó hasta que le faltaba el aire, no quería colapsar nada", explicó su hijo Fernando, ex futbolista del Madrid, ex presidente del Málaga y ahora embajador de LaLiga. Padecía hipertensión y sufría problemas renales.

Lorenzo Sanz llegó a la presidencia de la entidad 'merengue' el 26 de noviembre de 1995 después de la dimisión de Ramón Mendoza. Fue el predecesor de Florentino Pérez, que inauguró la época de los 'Galácticos'. Tras una amarga temporada repleta de problemas económicos, el Madrid armó un equipo de primer nivel. Sanz contrató a Fabio Capello, que entonces era considerado como uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo, e hizo varias incorporaciones de renombre, como Mijatovic, Suker, Roberto Carlos, Panucci o Bodo Illgner. Estos se unieron a los baluartes que ya tenía el plantel, como Hierro o Raúl. También llegaron jóvenes promesas como Clarence Seedorf.

El grupo armado de aquella gestión motivó la consecución de la 'Séptima' (1998), conseguida 32 años después de la anterior. Ello supuso un hito histórico, la liberación de varias generaciones que habían vivido la leyenda blanca de oídas. Heynckes, recambio de Capello, que volvió a Italia, tampoco duró demasiado, como tampoco lo hizo JB Toshack. Vicente del Bosque, hombre de la casa, llevó al Madrid a ganar la 'Octava' dos años después.

Convocó elecciones y, a pesar de los éxitos cosechados en Amsterdam y París, Florentino Pérez le venció en las urnas. Volvió a presentarse en 2004, pero solo obtuvo el 5,08% de los votos. En su mandato, el Real Madrid consiguió dos Copas de Europa, una Copa Intercontinental, una Liga de fútbol, una Supercopa de España, una Liga de baloncesto y una Recopa de baloncesto.

Mayor de diez hermanos, criado en una familia humilde, Sanz fue empresario y hombre hecho a sí mismo, padre de cinco hijos, tres de ellos deportistas profesionales: Lorenzo (ex jugador del Madrid de baloncesto), Paco (ex futbolista) y Fernando (ex futbolista).

Sanz también fue conocido por su carácter volcánico y declaraciones altisonantes, y protagonizó fuertes enfrentamientos contra directivos del Barcelona. Míticas fueron sus discusiones con Joan Gaspart, ex vicepresidente y ex presidente del Barcelona.

También le acompañaron varias polémicas y escándalos a lo largo de los años, así como diferentes acusaciones y causas. Quiso comprar el Parma italiano, pero no fructificó la operación.