Fallece Luton Shelton, goleador histórico de Jamaica

El fútbol jamaicano llora la pérdida de un futbolista que hizo historia en su país. Este jueves, Luton Shelton perdió la vida tras pelear duramente contra la ELA, una enfermedad que ataca a las células nerviosas de la médula espinal y del cerebro.

Tenía únicamente 35 años y siempre quedará en la memoria de sus compatriotas, ya que es el máximo goleador histórico del combinado nacional con 35 goles.

Asimismo, hay que destacar que el jamaicano jugó en equipos como Sheffield United, Valerenga o Karabükspor, entre otros. En la 2016-17 tuvo que dejar el fútbol para luchar contra la ELA, que se lo ha llevado al cielo. Descansa en paz.

FIFA and world football are in mourning today. Jamaica's all-time top scorer Luton Shelton has passed away. He was 35 years old. Rest in peace, Luton. pic.twitter.com/OLSpvilPOV