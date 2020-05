Fallece por un paro cardíaco el joven Joseph Bouasse, ex de la Roma de Totti

Una de las historias más tristes de lo que va de 2020 tuvo lugar en la madrugada del lunes al martes en el fútbol europeo. Joseph Bouasse Perfection, camerunés del Universitatea Cluj, falleció a causa de un paro cardíaco a los 21 años.

Su fallecimiento pone el punto final a una triste historia que comenzó en el año 2016, cuando fue engañado junto a otros niños de Camerún y aterrizó en Italia para convertirse en futuro futbolista en una red de tráfico de personas.

Después de encontrarse en Roma sin club ni nada para sobrevivir, se ganó la vida en el Liberi Nantes y la Roma le ofreció una prueba para jugar en el juvenil.

El centrocampista la pasó y llegó a integrar las categorías inferiores de la Roma en tiempos de Totti, en unos años en los que entrenaba de forma habitual con el primer equipo.

Tras jugar en el Vicenza, llevaba desde febrero en el Universitatea Cluj, club rumano que le había dado una última oportunidad.

"La AS Roma llora la muerte del ex jugador del equipo juvenil Joseph Bouasse Perfection y abraza a sus seres queridos en este momento tan doloroso", publicó el ex equipo del jugador en Twitter.