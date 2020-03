Falsa modestia de Klopp tras el 3-0: ¡puso al Chelsea de favorito en la FA Cup!

Chelsea y Liverpool se enfrentan este martes en la FA Cup. Los 'reds' afrontal el partido después de haber sumado la primera derrota de la temporada en la Premier League ante el Watford (3-0).

En rueda de prensa, Jürgen Klopp analizó el duelo de este sábado: "No fue el día en que mostramos nuestra mejor actitud, teníamos que haber jugado diferente ante un rival que defendía con un 6-3-1. Cometimos errores, no fue cuestión de ritmo".

"El Watford nos hirió en momentos en que solemos ser mejores. Por supuesto que pudimos haberlo hecho mejor. Pero hay que centrarse en el fútbol, no distraernos, ya que nadie nos puede explicar cómo hacerlo", añadió.

Sobre la presión que pueda tener el equipo en la FA Cup, aseveró: "Somos el Liverpool, siempre tenemos presión. Todo el mundo espera que ganemos al Chelsea y eso es difícil. Pedro, Giroud, Willian... No hay favorito, pero si lo hay es el Chelsea, porque juega en casa".

"Me gusta el proyecto de Lampard, con muchos jóvenes sensacionales. Es un equipo que juega a fútbol, uno de los mejores. Hay que encontrar una solución a ello. Será un reto diferente. Lampard está haciendo un gran trabajo", agregó Klopp.

Además, el técnico del Liverpool se refirió a las críticas contra Lovren: "Si le quieren culpar de nuestra derrota, no voy a ayudarles. Fue un desafío enorme para él jugar contra Troy Deeney. Muchos otros centrales lo hubieran sufrido. Es difícil si no juegas. Matip tuvo problemas en situaciones similares y quizás la gente lo olvida".

También habló sobre la actuación de Oxlade-Chamberlain: "Es un gran jugador. Díganme un jugador que este pasado sábado jugara a su nivel normal. Me sorprendería que hubiera alguno".

Asimismo, Klopp no quiso desvelar ningún detalle sobre los jugadores que alineará ante el Chelsea: "La alineación se sabrá este martes por la noche. No sabemos lo que hará el Chelsea. ¿Por qué deberíamos darles nosotros pistas de lo que haremos? Pero no alinearemos al equipo que jugó contra el Aston Villa y contra el Shrewsbury, eso seguro".