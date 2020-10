"Faltan el respeto a Zidane cuando le tratan como a un personaje cualquiera"

El Real Madrid llegó al 'Clásico' con las derrotas ante Cádiz y Shakhtar Donetsk a sus espaldas. Dos partidos que han generado dudas y críticas a Zinedine Zidane, a quien salió a defender en la previa del Camp Nou Jorge Valdano.

Antes del duelo ante el Barcelona, Valdano aseveró en 'Movistar+' que se es injusto al tratar a Zinedine Zidane y llegó a la conclusión de que si algún día abandona el Real Madrid, será por su propia voluntad y no destituido por la directiva blanca.

"Él está sufriendo lo que dicen y responde con una naturalidad increíble. Hay algo de falta de respeto al tratar a Zidane como a un personaje cualquiera. No lo fue como jugador ni lo es como entrenador. Ha logrado tres Champions y ha ganado la última Liga hace un ratito. Hay algo de maltrato. Se está hablando que el 'Clásico' y el partido del martes ante el Borussia pueden ser definitivos para Zidane", aseveró.

"Yo estoy convencido que no es una hipótesis que maneje el club, pero estoy convencido de que sí es una hipótesis que sí maneja Zidane. La formulación de la pregunta es muy importante. ¿Tú crees que Zidane seguiría si el Madrid pierde estos dos partidos? La respuesta es que no, que no seguirá. ¿Tú crees que Zidane, si pierde estos dos partidos, será echado por el Madrid? No, creo que no", continuó.

En definitiva, el francés solo saldrá si él quiere: "El Madrid no lo va a echar. Esta es mi visión de las cosas conociendo a Zidane. Si él ve que su mensaje no cala en el grupo es de estos que no sabe esperar y que toma decisiones muy drásticas. Lo hizo como jugador y lo hizo como entrenador con una Copa de Europa en la mano, que es muy difícil. Yo más que mirar al club, miraría a 'Zizou".