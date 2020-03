"Me dijeron 'hola, le llamo del Madrid' y respondí que no tenía tiempo para esa basura"

Siendo jugador del West Ham, Faubert recibió una llamada y no se creía que era el Real Madrid. El club blanco necesitaba refuerzos para intentar evitar que el primigenio Barcelona de Guardiola ganara la Liga. Al final, lo que quedó fue su imagen en el banquillo ante el Villarreal dormido, aunque él mantiene que solo cerró los ojos unos segundos.

"Estábamos en el autobús del equipo camino a Upton Park para jugar contra Fulham. Recibí una llamada de una persona del Real Madrid y me dijo: 'Hola, trabajo para el Real Madrid y tenemos que hablar contigo'. Le dije que tenía un partido importante que preparar y que no tenía tiempo para ese tipo de basura. Apagué mi teléfono, jugamos el partido y luego volví a encender mi teléfono y vi 30 mensajes de texto y 50 mensajes de voz. Fue entonces cuando supe que era serio. Entonces llamé a mi agente y me dijo que teníamos que hablar con el Real Madrid porque estaban en un hotel en Heathrow. Era el último día del mercado de fichajes y fuimos allí y comenzamos a comerciar", señaló en 'The Athletic'.

Faubert, que ahora tiene 36 años, recuerda cómo se lo tomaron en el West Ham. "Tenía muchos sentimientos pero estaba feliz, es el Real Madrid, ya sabes. Cuando me di cuenta de que no era un error, recé para que las negociaciones fueran bien. En realidad querían a Antonio Valencia, pero él firmó con el Manchester United. Yo fui la segunda opción. Cuando se hizo el trato, volví a recoger algunas de mis cosas de West Ham y algunos de mis compañeros comenzaron a reírse. Eran bromas como: 'Julien, ¿te das cuenta de dónde estás?'. Recuerdo que Mark Noble siguió ignorándome y pensé: 'Mark, ¿cuál es el problema?'. Él dijo: 'Julien, no puedo hablarte, eres un jugador del Real Madrid. Ya no dependemos de ti'. Hubo muchos chistes", recordó.

De su capítulo en Vila-real, comentó: "Cuando estaba en el banquillo, cerré los ojos durante unos 30 segundos y pensaron que estaba enfadado porque no estaba jugando y dijeron que estaba dormido. El presidente dijo que debería tener cuidado porque hay fotógrafos y cámaras en todas partes. Aprendí mucho".

Volvió a Inglaterra, se fue a Francia y luego pasó por Finlandia e Indonesia. Su última experiencia es en Cuarta Francesa como jugador y después segundo entrenador. Le despidieron recientemente.