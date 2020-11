Favre perdió la cuenta con Haaland: "Me dijo si había hecho tres goles... fueron cuatro"

Se ha propuesta pulverizar todos los récords y va camino de ello. A Haaland no hay quien lo frene.

Ante el Hertha Berlin, Haaland volvió a dar espectáculo. Cuatro goles hizo a su rival. Una auténtica locura.

Con ese 'póker' ya son 15 los tantos que acumula Haaland en lo que va de curso. Normal que Lucien Favre se pierda...

"Después del partido, Favre me preguntó cuántos goles había marcado. Me dijo '¿has hecho tres goles?' y yo le respondí 'no, fueron cuatro... y porque me sustituiste", contó entre risas. "Estoy un poco enfadado con él", dijo de broma.

También habló sobre Moukoko, otro que está llamado a ser uno de los grandes. "Es el mayor talento del mundo en este momento", se rindió a sus pies su compañero de equipo.

Mientras, el Borussia Dortmund no puede hacer más que sonreír viendo el equipo de máquinas que tiene. Corren tiempos felices en el Signal Iduna Park.