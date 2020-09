Fea actitud de Di María: ¡escupió a Álvaro en su cara!

El PSG-Marsella tuvo de todo. El choque estuvo bastante calentito en todo momento y buena parte de culpa la tuvieron los jugadores, que estaban sobreexcitados.

Neymar, que mantuvo un encontronazo con Payet, luego se vio las caras con Álvaro González, al que acusó de insultos racistas. El propio central español fue luego protagonista al encararse con Di María.

El ex del Villarreal se quejó al árbitro de que el ex del Madrid le escupió de buenas a primeras. La repetición no deja lugar a dudas.

Fea acción de Di María, que volvió este domingo al terreno de juego después de haber pasado el coronavirus.