Febas no celebrará el gol si marca en el Carlos Belmonte

Febas pasó una temporada en el Albacete, con el que llegó a disputar 40 partidos como titular. En el Carlos Belmonte tuvo una gran campaña que recuerda con orgullo y felicidad, pero ahora se centra en el Mallorca.

"Estamos muy contentos porque estamos teniendo un ritmo de puntuación muy alto, pero todavía queda mucho para lograr el objetivo. Queremos estar en la pelea", dijo en una entrevista en el diario 'AS'.

Febas tiene claro que no celebrará un gol si lo marca: "No celebrearía un gol contra el Albacete porque me trataron muy bien y les tengo mucho cariño. Siempre es una alegría marcar un gol, pero ante el Albacete no lo celebraría".

Para terminar, Febas admitió que ha recibido algunos mensajes antes del choque de sus ex compañeros.

"He recibido algunos mensajes de ex compañeros, sobre todo de Fran García porque con el tengo una buena relación. En el Belmonte saludaré a muchos compañeros", acabó.