Febas se reencontrará con el Albacete

El Mallorca recibirá este jueves la visita del Albacete. En el conjunto balear juega Aleix Febas, quien ya sabe lo que es jugar contra el rival que tendrá enfrente en la Liga SmartBank.

"Este año no ha empezado bien, ha cambiado de entrenador pero tiene plantilla para estar más arriba y no pasar problemas para mantenerse porque tienen recursos. El año pasado sufrí mucho por la televisión viendo que el equipo se salvaba en la última jornada. Afortunadamente el equipo se pudo salvar y eso es lo importante", dijo Febas sobre el Albacete.

El jugador pasó por los micrófonos de 'Radio Albacete', una ciudad donde tiene amigos: "Si, hablo mucho con Fran García, Álvaro Peña o Tomeu. Ya no quedan muchos jugadores de aquella temporada, pero me gusta saber de ellos".

"Siempre que marco contra un ex equipo celebraría el gol pero reconozco que el Albacete me tocó la fibra y me costaría mucho celebrar un gol contra ello", explicó Febas antes de jugar contra el cuadro manchego.