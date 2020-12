Fede Valverde, el mejor jugador del Madrid de octubre

Fede Valverde fue elegido Jugador Cinco Estrellas Mahou de octubre. Los aficionados del Real Madrid eligieron al internacional uruguayo por sus buenas actuaciones de este mes, en el que disputó los seis partidos que jugó el conjunto 'merengue', cinco de ellos como titular.

Además, el centrocampista charrúa anotó dos goles en las victorias frente a Barcelona y SD Huesca. Tras recoger el trofeo, Valverde se mostró muy contento y agradecido.

"Agradezco a todos los que me han votado para este premio. Es muy bonito siempre tener reconocimiento. Es parte también de todo el equipo y doy las gracias a mis compañeros, que son los que me ayudan día a día y me hacen crecer durante la temporada", comentó.

"He mejorado muchísimo, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Creo que también me queda muchísimo por crecer y por aprender de mis compañeros. Esto es un camino que ojalá no termine jamás y espero seguir progresando en este equipo", sentenció.