"Fede Valverde entrenaba horas y horas delante de un muro"

Néstor Goncálves fue quien llevó a Fede Valverde a Peñarol. Ahí comenzó su brillante carrera como jugador profesional.

Su descubridor contó a 'AS' cómo lo descubrió. "Tenía una red de ojeadores. Me recomendaron ir a ver a un chaval que la estaba rompiendo. Tenía ocho años. Le miraba y sus ojos me decían que quería más... Le hice ver que lo mejor para él era fichar por Peñarol", relató. Y Fede Valverde así lo hizo.

Pero no lo tuvo fácil. En un primer momento, no podía entrenar con sus compañeros: "Un tema de papeles le impedía ejercitarse junto al resto. Entonces yo le ponía frente a un muro haciendo ejercicios de control y pase. Entrenaba horas y horas allí delante de la construcción".

A Fede Valverde le sobra talento para conseguir lo que se proponga. "No tiene techo. En el Madrid está demostrando que tiene una capacidad tremenda. Espero que su futuro vaya de la mano de los títulos", dijo.

"Es feliz en el Real Madrid. Tiene nivel para ser importante y su compromiso es intachable. Supo aprovechar su oportunidad", dijo orgulloso el descubridor del 'Pajarito'.