Fekir, con espías de nivel en los últimos partidos

Nabil Fekir, una de las mayores inversiones de la historia del Betis, no deja de demostrar por qué. No tanto por los números que está consiguiendo, sino porque no deja de tener equipos que le siguen intensamente.

Además, no equipos cualesquiera. Según una información de 'ABC', el delantero francés es seguido constantemente por equipos de la Liga de Campeones y la Premier League que en las últimas semanas han tenido emisarios desplazados hasta el Benito Villamarín para monitorizar su evolución.

A pesar de que el Betis ya ha rechazado varias propuestas que le han llegado por traspasarlo, no parece un mensaje disuasor ni mucho menos dado su gran cartel en el Viejo Continente.

El Liverpool, por ejemplo, estuvo cerca de firmarle, aunque nunca se concretó su incorporación. El Betis lo contrató por 19,75 millones más bonus por variables que podrían llegar a diez más, aunque el Olympique de Lyon también se reservó un 20% de plusvalía en caso de posterior venta.