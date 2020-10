Fekir siembra dudas con su rendimiento

Nabil Fekir no encuentra su mejor nivel en el Betis. Después de las primeras jornadas de Liga, el jugador francés no ha dado el rendimiento esperado y Pellegrini podría sacarlo del once inicial en los próximos partidos del conjunto bético.

La primera campaña del mediapunta dejó ciertas dudas en cuanto a su nivel futbolístico, pero en el inicio de este curso se han incrementado. Su técnico espera más del francés, que sigue sin ser decisivo en el Benito Villamarín pese a ser la estrella verdiblanca.

La discreta actuación de Fekir ante la Real Sociedad podría ser el detonante de una suplencia en la próxima jornada liguera para el jugador francés. El Betis se enfrenta al Atlético de Madrid.

El técnino chileno ya demostró con William Carvalho que no se casa con nadie y podría variar su esquema y darle entrada al equipo titular a jugadores como Lainez o Tello en detrimento de Fekir.