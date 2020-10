Felipe cree que el Atlético perdió la identidad en Múnich

El defensor brasileño del Atlético de Madrid Felipe Monteiro admitió tras la derrota contra el Bayern de Múnich (4-0) que “no es característico del Atlético recibir tantos goles” y que tienen que mejorar para evitar errores como los de este miércoles, que “no son propios” de su equipo.

“Creo que no es característico del Atlético recibir tantos goles, tenemos que reconocer que nos ha faltado eficiencia para conseguir el gol y evitar cosas que no son propias del Atlético. Hay que mirar hacia adelante, saber que no tenemos nada perdido y trabajar para en los siguientes encuentros no cometer los errores”, dijo el zaguero brasileño en declaraciones a ‘Movistar+’.

Su compatriota Renan Lodi miró el lado positivo y se mostró orgulloso del equipo pese a la derrota. “Este resultado nos pone tristes, pero nos hará más fuertes en la competición”, consideró.