Felipe Jonatan donó una tonelada y media de alimentos en Brasil

En unas declaraciones publicadas por 'GazetaEsportiva', el lateral izquierdo Felipe Jonatan informó de la donación de tonelada y media de alimentos a las familias desfavorecidas que se están viendo afectadas por la crisis del coronavirus.

El jugador de Santos quiso aportar su granito de arena ante esta terrible situación donando cerca de 110 canastas básicas en la ciudad de Fortaleza y Maranguape, en Ceará, Brasil.

"Es lo menos que puedo hacer. Como soñaba con convertirme en jugador, siempre he tenido muy claro que ayudaría a todos los que lo necesitaban, ya que yo era uno de los que lo necesitaba. No lo hago a través de los medios, lo hago porque ya he sentido en mi piel lo que la gente está pasando. El hambre mata, donar no", comentó Felipe Jonatan.

Y añadió: "Estamos viviendo un momento delicado en el que muchas personas necesitan ayuda. Entiendo mi privilegio y mientras pueda ayudar, ayudaré. Espero que el coronavirus pase pronto, para terminar con todo este sufrimiento".