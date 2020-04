Felipe Melo donó seis toneladas de alimentos en Sao Paulo

El jugador brasileño Felipe Melo ha donado junto a su familia y amigos un total de seis toneladas de alimentos a familias necesitadas de Sao Paulo y comunidades indígenas de la zona para ayudar a superar las dificultades provocadas por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Melo, actual jugador del Palmeiras a sus 36 años y con pasado en Juventus, Inter de Milán o Galatasaray, así como Almería, Racing y Mallorca en España, ha reunido seis toneladas de alimentos para ayudar en la campaña 'Servir' a familias en riesgo y comunidades indígenas que en estas situaciones de pandemia están expuestas a un alto riesgo de transmisión y mortalidad.

En Brasil, el coronavirus ha provocado la muerte de más de un millar de personas y hay alrededor de 25.000 personas contagiadas. Sin embargo, diversas universidades del país apuntan a más de 315.000 casos positivos no reportados.

Además de esta ayuda solidaria, Felipe Melo se ha tomado el parón deportivo por el COVID-19 con algo de humor, sumándose al reto de los toques al rollo de papel higiénico de una manera singular y muy propia; cambiando dichos toques por una entrada dura a ras de suelo, ironizando sobre su estilo de juego.

Felipe Melo se está mostrando muy activo en esta crisis sanitaria mundial y subió un mensaje en las redes sociales días atrás en el que escribía: "Hay personas que suben mensajes a las redes sociales pero no lo de hacen de corazón y critican a los que no están apareciendo. Y los que no publican cosas, eso no quiere decir que no sientan lo que está pasando. Es el momento de ayudar todos independientemente de las personas que suban o no noticias. Pasará este tiempo de tormentas, saldremos de esto y estaremos más fuertes", fue el mensaje del exjugador de la Serie A y LaLiga.