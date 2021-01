Felipe Melo, en su salsa: celebración alocada y burlas a River

Palmeiras firmó una victoria más que clara ante River en la ida de las 'semis' de la Copa Libertadores. El 'Verdao' firmó un 0-3 y eso que no tenía a uno de sus hombres, Felipe Melo.

El centrocampista, que barré todo y más en el medio, se quedó en Brasil por lesión y a su equipo no le hizo falta. El jugador siguió el encuentro por televisión y en su Instagram dejó varias perlitas.

Felipe Melo, reconocido hincha de Boca, celebró de forma alocada los goles al 'Millonario'. "¡Gol del rey de América!", dijo tras el 0-1 con los brazos en alto.

La cosa fue a más con el segundo y con el tercero llegó el frenesí. El jugador estaba en pleno éxtasis y no podía aguantar la risa por el repaso a River.

"GOL DO REI DA AMÉRICA", parece que o Felipe Melo ficou feliz com o gol do Rony contra o River Plate! #Libertadores2020 pic.twitter.com/R0fmlllPIh