Felipe Melo hizo una fiesta de 70 personas en plena cuarentena

Polémica en Brasil en torno a Felipe Melo. El jugador brasileño realizó una fiesta para celebrar su 37 cumpleaños en la que estuvieron cerca de 70 personas, informó 'Olé'.

En dicho evento, en el que estuvieron familiares y amigos, también se encontraba el secretario ejecutivo del Ministerio de Comunicaciones del Gobierno de Jair Bolsonaro, uno de los más laxos con respecto al COVID-19.

Ante las numerosas críticas surgidas, el centrocampista de Palmeiras tuvo que pedir disculpas por la fiesta que hizo para celebrar su cumpleaños, y es que ahí no se cumplió ni la distancia de seguridad ni utilizaron mascarillas.

"Sé que el mundo está pasando por un momento muy difícil, pero después de pensarlo mucho, mi familia y yo decidimos celebrarlo de manera privada. Estaba en mi casa e intentamos, de la mejor manera posible, preservar la seguridad de todos los presentes. Si he ofendido a algunas personas, me disculpo. Esta no era la intención", publicó en sus redes sociales.

'Globoesporte' aseguró que Palmeiras se ha hecho eco de la situación y le ha dado un serio toque al jugador, si bien no tendrá ninguna multa ni ningún castigo.