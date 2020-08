Felipe Melo sacó el mazo: "No me dura ni cinco minutos en el ring"

Edilson, que bromeó en un programa de televisión en Brasil sobre un vídeo de Felipe Melo haciendo boxeo, no tardó en recibir la respuesta del jugador de Palmeiras, siempre muy caliente en estos aspectos.

"No me aguanta ni cinco minutos en el ring", soltó el centrocampista en redes sociales cuando vio el vídeo en el que Edilson vaciló sobre su experiencia en este nuevo deporte para él

"No soy boxeador, he estado haciendo jiu-jitsu durante muchos años. Ese día, el entrenador me ayudó a sudar y grabé el vídeo. Pero confieso que si entras al ring no duras ni cinco minutos, incluso haciendo boxeo", añadió.

Lo que nadie esperaba era el giro en los acontecimientos que pegó el jugador del 'Verdao' en sus últimas declaraciones sobre el ex internacional brasileño.

"Te respeto. Eres un chico al que tengo mucha gratitud. Puede que no me recuerdes, pero cuando llegué al primer equipo de Flamengo tú y Vampeta me ayudasteis mucho", cerró Felipe Melo.