Fer Niño y su fichaje por el Villarreal: "Estaba jugando con amigos a la Play..."

Fer Niño, de familia futbolera, es una de las sorpresas de LaLiga. La temporada pasada ya irrumpió con algunos buenos partidos, pero ahora, siendo jugador a tiempo completo del primer equipo, está desatando su potencial.

El delantero ya suma siete goles en 16 partidos, apenas nueve como titular, con el Villarreal. En tierras castellonenses se congratulan cada día por el momento en el que Fer Niño decidió jugar en su cantera.

Precisamente de ello habló el propio Fer Niño en una entrevista para 'AS'. En ella, relató cómo fue el curioso instante en el que su padre, el ex central de Mallorca y Elche Fernando Niño, le pidió que eligiera su destino.

"Tenía 15 años y vino mi padre para decirme que debía decidir qué hacer con mi futuro. Estaba jugando con mis amigos a la Play y me dijo que debía decidir qué hacer y dónde ir", contó Fer.

"Estaban el Sevilla, el Betis, algún que otro equipo más, y estaba el Villarreal. Tenía que pensarlo y se lo dije a mis amigos, y ellos dijeron que la mejor opción era la del Villarreal, así que le dije a mi padre que el Villarreal era la opción que más me gustaba", continuó.

Y así fue todo: "Me pareció curioso que no me dijera nada, me dijo que si esa era mi decisión, adelante. Aunque él ya sabía que tipo de club era el Villarreal y también le gustaba esa opción. Así que me dijo que adelante y aquí estoy".