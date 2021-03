Ferdinand criticó a Thomas: "Nunca está en forma..."

Thomas dejó el Atlético el pasado verano. Decidió probar suerte en el Arsenal de Arteta. Pero la adaptación no está siendo un camino de rosas precisamente para el ghanés.

Las lesiones le están frenando una y otra vez. Sobre ello habló Rio Ferdinand en el canal de YouTube 'Rio Ferdinand Presents FIVE'.

"Aunque suene extraño, me gusta el Arsenal. Hay jugadores que me encantan, como Thomas por ejemplo... pero es que nunca está en forma", dijo el ex del United.

El inglés lamentó que no haya tenido suerte este curso. "Lleva toda la temporada recuperándose de una lesión para romperse otra vez", profundizó.

Independientemente de su rendimiento, Thomas es el jugador mejor pagado del equipo. Solo Aubameyang está al nivel de los emolumentos del ex 'colchonero'.