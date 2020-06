Ferdinand lamentó el maltrato que Zaha sufrió a manos de Moyes

Wilfried Zaha sufrió en su persona durante la temporada 2013-14 en el Manchester United las consecuencias de su supuesta 'estrecha amistad' con la hija de David Moyes, pese a que el propio jugador reconoció que no la conocía.

Este rumor le costó que Moyes lo ignorara en el equipo, algo sobre lo que ha querido hablar el ex jugador Rio Ferdinand, en unas declaraciones concedidas a 'Mirror'.

Ferdinand lamentó no haber ayudado a Zaha cuando ambos compartieron vestuario en Old Trafford: "Debería haber hecho más para ayudar a Zaha, que se vio afectado sobre su comportamiento fuera del campo".

"Como jugador de alto nivel en ese momento, debería haberle prestado más ayuda al nuevo talento", reconoció un Ferdinand que se culpó por no haber ayudado al actual jugador del Crystal Palace, tras acusar al club de "maltrato".

Unas palabras del ex jugador después de conversar con Zaha sobre el tema en 'The Locker Room', donde el delantero de 27 años comentó: "Nadie en el club me dijo nada, no sabía qué hacer".

"Lo curioso es que se prolongó durante tanto tiempo que sentí que el gerente no iba a venir a hablar conmigo sobre esto. Hasta el día de hoy, sigo encontrándome a personas que piensan que fue verdad", sentenció.