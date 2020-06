"Ferguson es el mejor de todos los tiempos; Moyes, un terco"

El mexicano Chicharito Hernández habló con Rio Ferdinand de su etapa en el Manchester United y dejó varias perlas. Para empezar, alabó a un Sir Alex Ferguson al que puso como mejor técnico de la historia, pero también atacó a David Moyes.

"No se trata de ser bueno o malo, no voy a cuestionar eso. El problema es no ser lo suficientemente humilde o inteligente como para mantener lo que ya funcionaba. Lo que había hecho un Ferguson que es el mejor de todos los tiempos", arrancó el mexicano.

"Por eso duró solo siete meses. Era muy terco y no sabía adaptarse. Necesitas crecer para estar en el United. No tengo nada contra él, pero fue un error su fichaje", contrinuó el delantero.

Chicharito también comparó a Ferguson con Guardiola, Klopp o Mourinho y aseguró que tampoco están al nivel del técnico escocés.

"Incluso Guardiola, Klopp o Mourinho no están al nivel de Sir Alex. Están intentando hacer un camino y llegar a ser como él. Moyes estropeó la carrera de jugadores que podían haber hecho mucho más. La de Rafael, la mía, la de Welbeck, la de Fábio... Muchos nos tuvimos que ir", lamentó.