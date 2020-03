"Ferguson me dijo: 'No pongas a Bale, que da mala suerte"

Gareth Bale y Luka Modric llegaron al Real Madrid procedentes de un Tottenham donde se lanzaron como futbolistas. Y mucho de ese éxito tuvo que ver con Harry Redknapp, quien habló sobre cómo cambió la manera de jugar de los dos madridistas.

El entrenador de 73 años habló sobre los cambios de posición que lanzaron definitivamente a Bale y Modric. El galés descolló tras pasar del lateral al ataque, mientras el croata pasó de la banda al medio hasta ser lo que ha sido, Balón de Oro y subcampeón del mundo.

"Oí rumores de que lo iba a prestar, pero nunca en un millón de años iba a ceder a Gareth Bale. Si se hubiera quedado en el lateral izquierdo, probablemente habría sido el mejor lateral izquierdo del mundo, pero pensé que obtendríamos más de él más arriba", dijo Redknapp sobre el galés.

Y así hablaba de Modric: "Había estado jugando en el ala izquierda, lo empujé al centro, donde nunca había jugado para el equipo. De repente, ambos se convirtieron en jugadores increíbles para mí".

Además, Redknapp contó una curiosa anécdota: "Se habían jugado 24 partidos con Bale en el once sin lograr ganar. Vino Alex Ferguson y me dijo: 'No lo pongas, Harry, que da mala suerte'. Le contesté: 'Creo que va a ser un gran jugador".