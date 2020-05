"Ferguson no me habló en todo el viaje a casa"

Sir Alex Ferguson es un personaje con una personalidad única. Gracias a su dirección, el Manchester United se convirtió en uno de los mejores equipos del mundo y al escocés no le gustaba que ningún jugador se saliera del guion.

Nani, futbolista 'red devil' con el técnico, rememoró un enfrentamiento contra el Fulham de 2010 en el que falló un penalti en el podcast del Manchester United.

"Cuando jugábamos en Londres, Ferguson siempre pedía a algún jugador que le llevara a casa de vuelta, así que me ofrecí", recordó el luso del partido ante el Fulham.

"En aquel partido, jugué con mucha confianza y muy bien. Nos pitaron un penalti, se lo pedí a Giggs... ¡y fallé! Entonces, en el vestuario, Ferguson me mató: 'Nani, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te dio permiso?'. Pero no solo tuvo para mí, también atacó a Giggs: '¿Por qué le dejaste?", explicó.

El ahora jugador del Orlando City reconoció que el trayecto de vuelta a casa fue de lo más extraño: "No me habló en todo el camino en el coche. Me sentí muy incómodo conduciendo hasta casa".