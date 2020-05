Fernando pidió responsabilidad y cabeza para la vuelta

Compañeros de equipos con ideas enfrentadas por la vuelta al trabajo mientras los clubes ya planifican lo que resta de temporada. Es la realidad del nuevo fútbol que vuelve esta semana a España. Ante ello, Fernando quiso pedir responsabilidad a todos.

"Cada persona tiene una forma de pensar. Hay muchos jugadores jóvenes y a veces ellos no piensan mucho. Los que tenemos experiencia somos responsables y esperemos que ellos también lo sean. Yo he sido joven y la cabeza no es igua. Es un momento en el que todos debemos tener responsabilidad", afirmó el centrocamposta del Sevilla en 'Radio Marca'.

Fernando mostró su predisposición a volver, pero también el temor natural por la pandemia. "Pienso que todos los jugadores están con muchas ganas de volver a jugar, pero sabemos que es un momento muy complicado, que nadie esperaba pasar por esto y tenemos que tener paciencia y volver con seguridad", firmó.

El jugador del Sevilla se mostró reacio a las concentraciones. "Todos tenemos ganas de volver. Nos gusta jugar y estar en el campo, pero tenemos que pensar en nuestra familia. Si tengo un contagio no me va a pasar nada, pero puedo meterlo en casa, donde vivo con mi familia y mi suegra. Y muchos compañeros les da miedo por si conviven con un familiar de riesgo", aseveró.

“En las dos primeras fases hay seguridad, ya no sé en la tercera, cuando empiezas a tener contactos con los compañeros. Ahora pienso que no va a pasar nada y estamos seguros. La siguiente puede ser más complicada. Imagina si va a empezar LaLiga y tienes un contagiado, y si es un jugador importante es injusto”, explicó Fernando sobre el desescalamiento en el mundo del fútbol.