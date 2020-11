Fernando Santos despejó las dudas: Cristiano, listo para jugar

Cristiano Ronaldo acabó con molestias en el último partido con la Juventus. Ante la Lazio, el delantero fue sustituido en el minuto 75 con dolores en un tobillo que se vendó ya en el banquillo.

Pero para alegría de los aficionados portugueses (y de los 'bianconeri', claro), CR7 está totalmente recuperado del susto. Tanto es así que Fernando Santos, seleccionador luso, lo ve apto para jugar ante Andorra, Francia y Croacia.

"Hizo todo el entrenamiento. Una cosa es estar en el césped, podría ser para engañaros, pero no presentó ninguna molestia desde el domingo", dijo el técnico en rueda de prensa.

El plan sería que no jugase ante Andorra, al tratarse de un partido amistoso, pero Santos no descarta nada: "Por lo que ví, está apto para cualquiera de los tres partidos".

Cuestionado por la cifra de goles con la Selección Lusa (101) que seguro está ansioso por aumentar, el entrenador bromeó: "Si me dijeran que marcará diez goles, a lo mejor hasta podría arreglarlo y ya está...".

"Ya batió el récord, pero esto no funciona así; no va a meter cinco o seis goles", agregó ya en tono serio.

Para acabar, admitió que, si fuese por Cristiano, estaría sobre el verde todos los minutos: "Aquí no hay ninguno que no quiera jugar, y él es el máximo exponente, afortunadamente todos los demás están detrás de él. Quiere jugar cada partido, cada minuto, cada segundo, no quiere irse nunca".