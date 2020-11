Fernando, sobre el cansancio: "El desgaste en la Champions es mayor"

Pese a que varios internacionales se irán con sus selecciones, el Sevilla podrá recuperar en el parón tras varias semanas de competición sin descanso y con partidos cada tres días. De ello opinó Fernando a su paso por 'Radio Sevilla'.

"Es una semana en la que podemos descansar, creo que nos viene bien. Cuando sumas tantos encuentros, hace falta equilibrar un poco los esfuerzos, el que va con la selección no tiene tiempo para eso", reconoció el centrocampista.

Sobre el cansancio fue claro: "Es normal, jugar la Champions es totalmente diferente a la Europa League. Es difícil darlo todo en cada partido, a veces hay que cambiar cinco o seis jugadores y no siempre está uno preparado. El desgaste es mucho mayor, no se pueden gestionar los encuentros sin jugar al 100%. En LaLiga también te lo exigen. Estamos jugando bien, pero no marcamos goles. El año pasado no dominábamos, pero marcábamos más".

Sobre los que apostaron por el Sevilla para el título: "Yo decía que era muy difícil. Real Madrid, Barcelona y Atlético tienen mucha caildad. Jugar Champions y Liga es difícil, para jugar bien en las dos debemos gestionarlo bien. No podemos perder más".

No tiene problemas en adaptarse a lo que pide Lopetegui. "Yo me siento bien jugando como central también, lo importante es que el equipo pueda cambiar cuando lo necesita y mejorar en un partido. Uno está contento si se mejora. Tenemos esta posibilidad en el equipo y es muy importante", cerró el brasileño.