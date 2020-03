Fernando Vázquez, a por las dudas almerienses

El imparable Dépor por fin paró. Con dos empates y una derrota en los tres últimos partidos, se rebajó la euforia de la anterior racha de victorias. El Almería pasa por un estado de forma similar; serán rivales esta jornada y Fernando Vázquez quiere sacar petróleo de ello.

"Ellos pelean por ascender, tienen aspiraciones de ascenso directo y, conociendo a Guti, creo que plantearán un partido normal. Tienen sus urgencias y hay un elemento psicológico ahí. Si es fundamental, o no, está por ver, pero trataremos de sacar provecho", dijo en rueda de prensa.

"Mucha velocidad, mucha verticalidad. Es un equipo muy rápido a la hora de llegar a la portería contraria y tiene grandes jugadores. Además, están con 'esa' hambre por ganar. Hay equipos que podrían plantearse enfrentarse a nosotros con un pensamiento diferente, pero el Almería no. No tiene ese margen", analizó sobre los rivales.

Sobre que los de Guti estén en puestos de ascenso, contestó: "Creo que puede que incluso nos venga bien. Tenemos que parar al Almería, que no será fácil. Pero fuimos a Zaragoza y no nos pasaron por encima. Somos un equipo complicado y los rivales nos respetan porque consideran que somos competitivos".

"Nadie puede garantizar un resultado, pero empezamos el partido con la seguridad de que nos van a tener que ganar. No estoy preocupado por la situación clasificatoria. Sé que me quedan por ganar cinco o seis partidos. No variamos el pensamiento", añadió.