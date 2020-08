Fernando Vázquez considera que el Fuenla ocultó sus positivos

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, ha considerado, al igual que hizo su capitán en un audio que compartió con sus compañeros de equipo, que el partido con el Fuenlabrada es un "paripé" y ha acusado a los madrileños de haber ocultado positivos de coronavirus.

El técnico respondió así en una conferencia de prensa a preguntas que le formularon a distancia los periodistas y analizó el asuntos del partido suspendido el 20 de julio, cuando tenía que haberse celebrado la última jornada de LaLiga SmartBank en horario unificado.

"No es que nos tomemos el partido como un paripé, es un paripé montado por alguien. Nosotros nos lo tomamos con seriedad porque sabemos de la responsabilidad que tenemos, pero es un paripé como dijo mi capitán, que monta LaLiga de Fútbol Profesional", indicó.

Además, afirmó que él también habló de "paripé" sobre este partido y, en cambio, la Policía no fue a buscarle para declarar.

"Bergantiños lo que manifestó es que es un paripé, pero no que se lo tomaran como tal. No era para adulterar la competición, sino reunir profesionales para poder competir. En segundo lugar, dijo posteriormente 1-0 y nos sentamos. 1-0 es positivo para el equipo de casa, no 0-1. Nos sentamos como protesta y hablamos con el Fuenlabrada para decírselo", justificó.

"He visto partidos de fútbol en que un minuto o así los jugadores de los dos equipos paran de jugar como protesta. Ese fue el razonamiento de Álex. ¿Dónde está su error, dónde está que quería vulnerar el partido o arreglarlo?", señaló el preparador del Deportivo, que consideró "absurdo" lo sucedido con él.

Vázquez se mostró preocupado por la "salud" de sus jugadores y la posibilidad de que se produzca alguna "lesión importante" y quién se va a "hacer cargo" ya que algunos no seguirán en el Deportivo.

Asimismo, consideró "extraordinario el comportamiento de los jugadores" por haber acudido a la llamada del Deportivo cuando ya estaban de descanso y "movilizarse en tiempo récord".

Además, aseguró que "estos jugadores van a intentar ganar el partido por el bien de la competición, por la igualdad de la competición" a pesar de que se sienten "un poco traicionados".

"Una vez que fuimos traicionados por la propia Liga es una obligación mantener el honor de la competición. Podrían dudar de por qué ser legal con alguien que no lo ha sido conmigo. Puede estar tranquilo el Elche (que necesita que el Fuenlabrada pierda) porque el Deportivo peleará por los tres puntos porque tiene interés, mucho interés, en ganarlo", enfatizó.

El técnico dejó varias preguntas en el aire, como la de si hubo vulneración de la competición, y criticó que los clubes no hayan peleado juntos y que haya "insolidaridad en el fútbol profesional".

"A veces me pregunto dónde está el fútbol español, por qué cada club protesta por separado. ¿No nos podemos reunir, pensar seriamente y defender el problema?", indicó.

También cuestionó "por qué el Fuenlabrada ocultó los positivos hasta el último momento" y dejó entrever que LaLiga tenía información privilegiada al citar al equipo para pasar PCR cuando no había un partido fijado: "¿Ya sabía que el Comité de Competición iba a determinar jugar el miércoles?".

Preguntó, además, "¿por qué el Deportivo quiere aplazar el partido y LaLiga reacciona de una forma súper exagerada culpabilizando al Deportivo de ser negligente por no tener jugadores y por qué una vez que pasamos los primeros test y teníamos jugadores, es la propia Liga y el Fuenlabrada el que llama al Deportivo para por favor aplazar el partido?".

En su opinión, "el Dépor defiende unos intereses legítimos claramente vulnerados, defiende lo que nos quieren arrebatar sin haber jugado la última jornada", arguyó.

Otra de las preguntas que se hizo es "por qué los equipos tuvieron que decidir cinco minutos antes si se jugaba o no" la jornada el 20 de julio.

"Es una consecuencia de que el Fuenlabrada hubiera ocultado los positivos. ¿Era eso lo que se pretendía? Es una posibilidad", deslizó