Fernando Vázquez cree que, si le ganan al Fuenla, se salvarán

Al Deportivo solo le queda una bala para lograr la permanencia y no depende de sí mismo. Tendrían que darse una serie de resultados tanto en caso de victoria como de empate. Aun así, Fernando Vázquez, su entrenador, tiene claro que bastará con ganarles a los 'kirikos'.

"A la afición le digo que tenga confianza y la seguridad que tengo yo. Sabiendo que es un partido de fútbol y las cosas pueden salir mal, el equipo y el entrenador están plenamente confiados en conseguir una victoria y creemos que, si la conseguimos, nos salvaremos. Podíamos depender de nosotros o no, pero la situación no cambia, tendríamos que ganar igual el partido", afirmó en rueda de prensa.

"Estoy entero y lúcido. Alguna gente quiere decir que estoy de psiquiatra… pues bien. Lo que les digo es que, como dicen los 'Riazor Blues', el que no crea, que por lo menos no entorpezca. Dudar de mi profesionalidad y mi estado de ánimo no lleva a ningún sitio. Estoy pleno de fuerza y de seguridad", añadió.

Al ser preguntado sobre qué le dice a los jugadores, respondió: "Al equipo le traslado el orgullo de lo que han hecho en la segunda vuelta. Sabíamos que era complicado. Pero incluso esta situación finalista, de último partido, el 100% la habría firmado en enero. Ha sido una segunda vuelta extraordinaria, pero con algún fallo importante".

"No hay nada que decirle al equipo. Si ya hemos ganado partidos importantes ante grandes rivales, por qué no vamos a ganar este. Los jugadores saben a quien representan. Si ganamos y nos salvamos, seremos héroes, y también sabemos que si no lo conseguimos, habrá que asumir la responsabilidad", dijo además.

Más enfocado en el contrincante, el Fuenla, afirmó: "El rival necesita un punto y sé más o menos cómo nos puede jugar. No es lo mismo jugar a ganar que a empatar. Esperamos un equipo como no nos encontramos nunca en la categoría. Un equipo que nos espera. Es una situación que para nosotros va a ser diferente a lo que nos encontramos hasta ahora".