Fernando Vázquez quiere llegar a los 30.000 abonados

El Deportivo de la Coruña afronta una ilusionante temporada en Segunda B con el objetivo de ascender a la categoría de plata del fútbol español. Y lo hará apoyado en su marea blanquiazul.

"Para mí es vital. Una cosa positiva es que descendimos a Segunda B y no hay fractura social. Eso es muy importante. Habrá un poco de público porque somos 20.000 socios, pero algo de calor va a ver. Espero ganar los cinco primeros partidos y llegar a 30.000 sería impresionante", dijo Fernando Vázquez en la previa del choque.

Espera el técnico del Deportivo hacer "mejor las cosas, pero una pretemporada es una pretemporada, es una parte del entrenamiento". "Pero no será fácil porque el equipo necesita partidos para rodarse. Espero que a nivel de ritmo vayamos cogiendo el ritmo competitivo y demostremos la superioridad que debemos demostrar", añadió.

"Tenemos asumido el papel de favorito. Es inevitable y no depende de nosotros, pero así nos van a ver. Yo no me considero mejor que nadie, hay que tener humildad. Los jugadores se deben dar cuenta que son de Segunda B. Si pensamos que somos mejores, superiores… nos estamos equivocando", sentenció Fernando Vázquez.