Ferran Torres y un inicio goleador de otra época

España tiene un nuevo estilete del gol. Ferran Torres tratará de continuar con su explosivo arranque en la Selección Española y sus números, que por ahora son más de delantero centro que otra cosa.

El ex jugador del Valencia tuvo su día de gloria ante Alemania y ahora buscará continuar con su excelente racha cuatro meses después. Lo cierto es que las cosas han cambiado mucho. Luis Enrique aprovechó el tirón en noviembre, cuando el jugador era titular en el Manchester City y jugaba como 'falso nueve', para explotar su excelente momento de forma.

España tiene ahora otros puntas y tampoco Ferran Torres está jugando tanto con Pep Guardiola en Inglaterra. Cuatro goles lleva en sus primeros siete partidos con España, cifras que le ponen más cerca de mitos como Zarra o Di Stéfano que de delanteros más recientes como Raúl o Villa.

Sin embargo, él sabe que no va a ser siempre así. El gol no es una de sus asignaturas y se conforma con poder echar una mano a la Selección en el presente parón. "Nos jugábamos clasificarnos y pude meter un 'hat trick'. Ahora estoy como un niño pequeño por poder ponerme otra vez la roja", dijo en declaraciones a 'Marca', al tiempo que siguió con su humildad: "El mundo del fútbol es así, un día juegas y otro no. Pero hay que ser constante".

Pese a su brillante estreno en el City, con el que encadenó goles con fluidez en el inicio de la temporada, Ferran Torres lleva desde el 23 de enero sin hacer un gol. Tampoco ha jugado mucho en la superplantilla del Manchester City, en la que Pep ha ido recuperando lesionados y las cosas no han estado tan fáciles para el de Foios.