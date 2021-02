Ferretti achacó la derrota con Cruz Azul a una mala lectura del partido

Tigres perdió con Cruz Azul (0-2) su primer partido tras volver del Mundial de Clubes. En rueda de prensa, Ricardo Ferretti se culpó a sí mismo y al equipo de no haber interpretado bien lo que pedía el partido. De hecho, para él el tropiezo no fue siquiera inesperado.

"Yo no diría inesperado porque si tú te confundes en una sola cosa y no descifras bien qué es lo que un equipo rival está haciendo como sucedió en los primeros 30 minutos del primer tiempo, pues yo no diría que la derrota es inesperada, porque estás confundiendo queriendo hacer una cosa cuando tienes que descifrar bien qué es lo que está haciendo, si está presionando, y nosotros estábamos jugando siempre a lo mismo", expresó.

Continuó el 'Tuca': "Durante los primeros 30 minutos no tuvimos una lectura adecuada de qué estaba haciendo el rival y nosotros queríamos jugar a lo mismo siempre. Esta lectura no la tuvimos adecuada y fue cuando Cruz Azul nos presionó y nos quitó la pelota, inclusive desde antes de media cancha. No podemos dar este tipo de ventaja ante cualquier equipo que enfrentemos".

Por último, no quiso achacar la derrota a la fatiga, pero sí que ve algo: "Sí veo un pequeño porcentaje, aunque no puedo decir que la derrota de se haya dado por esta situación, sería una excusa muy tonta de parte mía o de cualquiera. El equipo llegó, se rehabilitó bien, y está físicamente bien, inclusive durante los 90 minutos los jugadores se veían enteros".