Fichajes de cocción a fuego lento

Arrancó la temporada con siete caras nuevas en el Sevilla, cinco fichajes y dos cesiones. Y el rendimiento de ellos no está siendo el esperado. Solo se salvan de la quema, por ahora Acuña, Rakitic y el portero Bono.

No es fácil adaptarse a un nuevo equipo, a un nuevo entrenador. Que se lo digan a la mayoría de fichajes del Sevilla. Solo Rakitic, un viejo conocido de la entidad nervionense, Acuña y Bono, quien le ha arrebatado la titularidad a Vaclík, están jugando al nivel esperado.

De hecho, parece que lo están haciendo mejor de lo que en realidad lo hacen, por agravio comparativo, como explica 'AS'. Se nota cuando faltan por el nivel de sus reemplazos.

El problema es que Óscar, Rekik, Idrissi y Suso, los otros recién llegados (salvo este último, quien también jugó la pasada campaña), no están rindiendo como de ellos se esperaba. Lopetegui no ayuda, claro está, al no darles minutos.

El parón servirá para hacer borrón y cuenta nueva. Dispondrán de una nueva oportunidad para ganarse la confianza de su técnico, y demostrar que merecen estar en el once tanto o más que los habitualmente titulares.