"¿Fichajes? No, estoy contento con la plantilla que tengo"

El Real Madrid logró la primera victoria de la temporada en el Benito Villamarín. Al término del encuentro, Zidane dijo: “Al final es un partido muy complicado, difícil. Los jugadores lo han dado todo. Son tres puntos importantísimos para nosotros en un campo complicado y con un rival que acaba de ganar dos partidos. Estamos contentos. Sabemos que falta mucho y que podemos y vamos a mejorar”.



“Empezamos muy bien los 15-20 primeros minutos. Y después del gol reculamos un poco. Es muy complicado. Somos mejores cuando avanzamos y vamos a por el partido. Nos metieron dos goles enseguida y luego tenemos 45 minutos en la segunda parte que lo hicimos bien. Los jugadores han creído hasta el final y así se ha conseguido”, detalló.



Remontada

“Esto también es importante. Cuando tienes el marcador por debajo es difícil cambiar la dinámica y aquí lo hicimos. Es importante de vez en cuando hacer eso. Hemos tenido muchas ocasiones, luego se habla de que no marcamos y metimos tres goles y pudimos meter más. Muy orgulloso de todos los jugadores, que están trabajando bien. Hay que seguir”, deslizó el técnico blanco.

“Hay un árbitro y él está revisando las jugadas. Yo creo que al final es justo lo que ha pasado. Es el que manda, yo no me meto nunca con los árbitros y no me voy a meter. Lo más importante para nosotros es el partido que hicimos en un campo complicado. Podemos estar contentos del trabajo hecho, hemos sufrido y podemos llevarnos los tres puntos, que es lo más importante”, recordó 'Zizou'.



Courtois, decisivo

Un baluarte en la portería: “Sí. Como muchas veces últimamente. También con la Real Sociedad tuvo una clarísima que nos ha salvado y aquí otra vez. Sabemos lo que puede hacer Thibaut y lo que me gusta es también con el balón, saliendo desde atrás. Contento de su partido y de cómo han ido las cosas para el equipo”.



Titularidad de Jović

“Lo que buscaba era jugar en campo contrario con un dibujo diferente. Podemos jugar de diferentes maneras y esa es una con los dos delanteros. Podemos estar contentos del partido porque al final son tres puntos”, asaltó.



¿Quiere fichajes?

“No. Lo hemos hablado. Estoy contento con la plantilla que tengo. Nosotros somos los que somos y vamos a intentar hacer una buena temporada”, sentenció Zidane.