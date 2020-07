"¿Fichajes? No los vamos a comentar"

El Atlético de Madrid cerrará la temporada con la posibilidad de quedar en el podido de LaLiga después de haber atado el pase a la Champions League tras una vuelta inmejorable.

"Estamos terminando una Liga muy difícil y pasamos por distintas etapas. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo y el equipo está fuerte, bien y ojalá podamos terminar la Liga de la mejor manera posible", comenzó diciendo Diego Pablo Simeone.

En cuanto al mercado de fichajes y a las posibles nuevas incorporaciones, el Cholo se puso serio. El argentino no quiere que haya especulaciones ni rumores de ningún tipo.

"Tenemos claro lo que buscamos y no lo vamos a comentar. El equipo está creciendo, gente que llegó y a la que esta temporada servirá como base paa lo que viene. En esta etapa posiblemente no haya compras y vente rutilantes, el que pueda mantenerse compitiendo de un año a otro seguirá estando en la pelea todas las competiciones", continuó.

Simeone aseguró que no entrena para que la gente le valora y no le dio importancia a no estar entre los mejores entrenadores: "Entreno para que mi equipo gane y consiga los objetivos año tras año. Luego, las opiciones son respetables y para gustos, los colores".

Como no podía ser de otra forma, Simeone contestó a las preguntas sobre la situación del Barcelona y el título del Real Madrid. "Cada club tiene sus objetivos prioritarios y las exigencias para todos varían. Nosotros nos exigimos para acercarnos a tener la exigencia de pelear los campeonatos. El Barcelona y el Madrid se preparan para ser campeones en todo y tienen los objetivos de ser campeones", comentó.

"Íbamos a sufrir en algún momento de la temporada y empezamos con mucho entusiasmo y con gran rendimiento. En este mes fue una locura, mantuvimos la racha y el rendimiento de muchos futbolistas y eso nos acerca a los resultados que uno busca", acabó el argentino, haciendo el útlimo análisis sobre la temporada.