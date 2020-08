"¿Fichar a Messi? Lo importante no es solo fichar estrellas"

El Bayern de Múnich arrolló al Barcelona y sigue siendo uno de los grandes temas de conversación del fútbol europeo.

Karl-Heinz Rummenigge, hombre importante de los bávaros, analizó las horas posteriores al partido en 'Sky Sport'. "Fui al vestuario después del partido y esperaba ver a los jugadores celebrando esta gran victoria. Pero los vi allí con mucha calma y concentrados", explicó.

Enseguida, restó valor al hecho de contar con Messi si el argentino no está bien acompañado: "No sé qué planes tiene el Inter. Lo importante no es solo comprar a estrellas como Leo, hay que lograr que los jugadores estén bien y que estas estén acompañadas".

Ex jugador del cuadro interista, deseó un doblete de Bayern e Inter en Champions y Europa League: "Sí, sería un sueño perfecto".

En otro orden de cosas, Rummenigge alabó a Davies y también a Perisic y Coutinho. Del norteamericano, valoró su velocidad y proyección: "Tiene un ritmo increíble y un gran deseo de aprender. Lo compramos como lateral izquierdo y así esta actuando, es indispensable".

El presidente de honor se expresó en términos similares de los dos cedidos: "Perisic no hace cosas espectaculares, pero estadísticamente marca goles y da asistencias. Flick le tiene mucho cariño y apreciamos mucho que se haya quedado con Philippe Coutinho también".