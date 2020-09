"¿Fichar a Messi para el Inter? Ni llegamos a pensarlo"

A todos los equipos del mundo les gustaría tener en sus filas a un jugador de la talla de Leo Messi. Al Inter incluido.

Durante estos últimos meses, la prensa italiana especuló con el posible fichaje de Messi por el Inter. Pero Zhang, el mandamás 'nerazzurro', negó que se plantearan atar al '10', no porque no les guste o no encaje, sino porque no podrían haber acometido esa inversión.

"¿Messi? No llegamos a pensarlo. Tal inversión no puede ser parte de nuestro proyecto", dijo Zhang a 'Il Corriere della Sera'.

Eso sí, eso no quita para que, en un futuro, se planteen su fichaje. "No nos lo planteamos, al menos no ahora...", matizó.

Zhang explicó cómo se moverá el Inter en el mercado a corto y largo plazo: "Nuestros pilares ahora mismo son la innovación, la planificación, el creciemiento constante y la estabilidad económica. Así llevaremos al Inter al mejor nivel", destacó.