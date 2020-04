¿Fichar a Ney o Mbappé? Rakitic respondió: "Como los papis, viendo Disney"

Ivan Rakitic es un tipo bastante dicharachero. Y el confinamiento, lejos de amargarle en casa, sacó su lado más travieso durante una entrevista con 'El Partidazo de Cope'.

El jugador croata fue preguntado por cómo se las iban a ingeniar los clubes en la próxima ventana de fichajes para hacer altas inversiones por Neymar o Mbappé, como se viene hablando. Su sarcasmo resultó bastante gracioso.

"Pues igual que ahora los pais estamos viendo ahora mucho Disney, muchas películas de dibujitos, a lo mejor hay por ahí algún mago que está mezclando algo porque la verdad es que no sé", contó entre risas.

Ya más en serio, el centrocampista del Barça se refirió a la posibilidad de acabar como campeones si la Liga se interrumpe definitivamente y no se puede retomar.

En cuanto a su futuro, intento mostrarse analítico, aunque abrió una puerta a su salida del Camp Nou: "No quiero dar la sensación de estar enfadado ni nada de eso; no es así. Estoy tranquilo y contento en el sitio donde estoy, pero claro, hay dos partes y queremos hacer las cosas bien. No me gustar forzar nada, eso es lo que quería decir, que si hay que estudiar o hablar varias opciones, pues lo vemos, pero siempre buscando la mejor solución para todos".

Acerca de si desde el Barcelona le han propuesto salir, volvió a mostrar algo de ironía. "A lo mejor, por tener otras cosas que hacer, a mí no me ha llamado nadie para nada. No tengo noticia ninguna. Pero, de verdad, tengo muchísimas ganas de seguir trabajando con el nuevo cuerpo técnico, que la competición se reanude y poder ir a por los títulos que nos quedan ahí", sentenció.