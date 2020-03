"¿Fichar por River? Nunca, no soy 'gallina"

Felipe Melo nunca deja a nadie indiferente cuando abre la boca y este sábado volvió a ser el centro de atención cuando habló de los dos grandes del fútbol argentino.

El centrocampista de Palmeiras fue cuestionado sobre si, en caso de tener una oferta, firmaría por River Plate, algo que declinó totalmente.

"No jugaría nunca en River, no soy 'gallina'. Esto es por pasión, no solo por dinero", comentó el veterano jugador en 'TyC Sports'.

La cuestión vino al hilo de su confesa admiración por Boca Juniors, de la que también habló. "Me gusta Boca cuando veo el campeonato argentino, pero en la Libertadores soy de Palmeiras", explicó.

Sin embargo, Felipe Melo dejó claro que por nada del mundo abandonaría su actual club, el 'Verdao'. "Si me llama cualquier club de Sao Paulo, tampoco iría, porque amo a Palmeiras. Igual ninguno me quiere y tampoco River", sentenció.