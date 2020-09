"¿Fichar un '9'? Solo puedo decir que estoy contento con mi plantilla"

Zinedine Zidane pasó por la sala de prensa del Santiago Bernabéu para atender a los medios de manera telemática. En su comparecencia, el técnico del Real Madrid analizó el encuentro contra el Betis, pero sobre todo tuvo que abordar, aunque por encima, los últimos días del mercado blanco.

"¿Fichar un '9'? Sé que os interesa, pero lo que puedo decir es que estoy contento con mi plantilla. Es la mejor, confío plenamente en ella y vamos a trabajar para estar bien físicamente. Si estamos bien preparados podemos competir y llegar a los objetivos que tenemos, que es ganar", aseguró Zidane.

En este sentido, negó que tenga alguna exigencia: "La plantilla que tengo es esta y no voy a pedir nada. Luego, como siempre, puede pasar de todo hasta el 5 de octubre. Es por eso que todos los entrenadores, como pasó el año pasado, lo que queremos es que llegue ese día y que se deje de hablar de todo eso".

Del mismo modo, el francés se negó a entrar en cualquier tipo de detalle: "Lo siento pero los fichajes son algo interno. Si tengo que hablar con mi presidente y con la gente del club, no te lo voy a contar. Los periodistas tenéis vuestra información, pero yo no puedo divulgar lo que nosotros tenemos aquí dentro".

Respecto al partido, Zidane habló de cómo llega el equipo: "Sabemos contra quién vamos a jugar, es un buen equipo de esta Liga. Para nosotros no cambia nada porque queremos hacer un buen partido de fútbol, lo que hicimos contra la Real... Mejorar. Lo importante es pensar únicamente en este partido y hacerlo bien".

Hazard, Isco o Asensio son duda, pero el francés no los descarta: "Podrían entrar, pero son jugadores que han hecho pocos entrenamientos. Todos pueden entrar porque lo importante es que estén bien físicamente, luego ya veremos porque el miércoles jugamos, el otro fin de semana también... Hay muchos partidos y ya veremos cómo lo vamos a hacer".

Y se refirió al nuevo Betis de Pellegrini: "Prácticamente tienen la misma plantilla, pero lo que cambió es el entrenador y conocemos a Manuel Pellegrini, que es un hombre de experiencia y puede aportar muchas cosas a su equipo. Está preparando todo bien y el Betis siempre ha sido un equipo con jugadores de calidad, y con la experiencia de este entrenador vamos a ver seguramente un buen Betis este año y contra nosotros también".

Casemiro, Odegaard, Hazard...

Zinedine Zidane también fue cuestionado por otros nombres propios como el de Casemiro, quien vio desde el banquillo el estreno madridista en Liga ante la Real Sociedad: "La suplencia de Casemiro fue cosa mía. Este sábado habrá jugadores fuera también, son muchos partidos. Habrá jugadores que jueguen más que otros, así es la vida de una plantilla".

También analizó el partido de Odegaard y su rol: "A Martin lo conozco. Es diferente, puede aportar otras cosas y jugar más arriba. Puede tener otro papel al de mediocentro porque puede jugar en muchas otras posiciones, tiene mucho recorrido y un físico muy bueno. El otro día hizo su primer partido y contaré con él como con todos porque tenemos muchos partidos. Lo importante es que estemos preparados porque los partidos vienen rápido y después empieza la Champions. No vamos a parar nada y tenemos que estar todos preparados".

Cuestionado por Eden Hazard, pidió tiempo: "Pienso lo mismo que Roberto Martínez sobre Hazard. No tiene molestias de su lesión, pero como ha tenido pocos entrenamientos con el equipo hay que ir despacito. Él va a estar, pero tanto nosotros como el jugador queremos que entre al 100% y que se encuentre bien".

Además, se le preguntó por Luka Jovic y no por su posible salida, sino por su sociedad con Benzema: "Pueden jugar juntos. Nosotros tenemos muchos partidos, muchas posibilidades de jugar de diferente manera, cada partido es una historia, dependerá del rival... Cada partido es diferente y eliges con los jugadores que tienes. Nunca he pensado que Jovic no pudiera jugar con Karim, eso nunca lo he dicho y puede pasar".

Le hace el vacío a Bale

Aunque ya no está en el Real Madrid, a Zidane también se le cuestionó por las palabras de Gareth Bale y su representante, quienes criticaron el trato recibido en el Real Madrid: "No voy a contestar a lo que dijo Bale. Le deseamos todo lo mejor".

El nombre del galés salió de nuevo para juntarlo con el de James Rodríguez. Valoró si fracasaron: "Todos los jugadores han triunfado, sea aquí o fuera. En mi plantilla de ahora habrá jugadores que jueguen menos y dirás que la culpa la tiene el entrenador. Claro, es mi problema, pero creo que jugadores como Bale o James hicieron un buen papel aquí y fuera también".

Por último, Zidane habló por encima de las guerras en el Barça: "No sé exactamente lo que pasa dentro, por eso no me quiero meter en nada, pero todos los clubes tienen sus cosas, sus dificultades y sus momentos así. Del Barcelona podemos hablar de eso, pero ahora hablamos de una plantilla que puede pelear por todo y de eso no tengo ninguna duda".